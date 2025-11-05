Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “World Travel Market (WTM)” turizm fuarında yerini aldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından biri olan World Travel Market Londra Turizm Fuarı’na katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtan turizm paydaşları ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Londra’daki fuar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da KKTC standını ziyaret ederek, Ataoğlu, Milletvekili Ahmet Savaşan ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, iki ülke arasında turizm alanındaki iş birliği ve tanıtım çalışmaları ele alındı.

Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada, KKTC turizminin pandemiden sonra toparlanma sürecine devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“World Travel Market, turizm sektörünün geleceğini şekillendiren en önemli platformlardan biridir. Biz de Kuzey Kıbrıs olarak bu fuarda yerimizi alarak, ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini tanıtıyoruz. KKTC, Akdeniz’in en güvenli, huzurlu ve özgün destinasyonlarından biri olarak her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Amacımız, bu ilgiyi sürdürülebilir bir turizm politikasıyla kalıcı hale getirmek.”

Ataoğlu, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile turizm alanındaki güçlü iş birliğine vurgu yaparak, Mehmet Nuri Ersoy’un da KKTC standını ziyaret etmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti

Ataoğlu, “Türkiye ile turizm alanındaki ortak çalışmalarımız, KKTC turizmine büyük katkı sağlamaktadır. Bu iş birliğini artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın tamamlanacak fuarda, KKTC standı yoğun ilgi gördü. Fuarda yerli ve yabancı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve medya temsilcileriyle çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.