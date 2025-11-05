Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümeti istifaya davet ederek, 22 Mart 2026'da erken genel seçim ilan edilmesi çağrısını yineledi.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in bir kez daha nisap yetersizliği sebebiyle toplanamadığı, bunun hükümetin derhal erken seçim kararı alarak ülkenin önünü açması gerektiğini açık ve net biçimde ortaya koyduğu savunuldu.

"Artık açıkça görülmektedir ki, bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir. Bu çağrı, yalnızca CTP’nin değil, halkın sabrının ve beklentisinin ifadesidir” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun, Kıbrıs Türk halkının açık ve güçlü iradesini bir kez daha ortaya koyduğu, halkın, bu seçimlerle mevcut hükümete güvenini tamamen kaybettiğini ilan ettiği ileri sürüldü.

Bugün gerçekleşmesi gereken Meclis oturumunun, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadığı, bunun da ülkenin içine düşürüldüğü yönetim boşluğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ileri sürülen açıklamada, "Artık açıkça görülmektedir ki, bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir” denildi.

CTP açıklamasıda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz; bu tablo, bir hükümetin değil, bir yönetememe halinin resmidir. Bu hükümet, sadece meşruiyetini değil aynı zamanda vücut bütünlüğünü de kaybetmiştir. Dolayısıyla, halk iradesiyle inatlaşmak, siyasetin değil, çaresizliğin göstergesidir. Yönetemeyenlerin koltukta kalması, ülkeye daha fazla zarar vermekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Çıkış yolu bellidir; hükümet derhal inadından dönmeli ve 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önü bir an önce açılmalıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı, demokrasiyi, meclis iradesini ve halkın onurunu korumaya kararlıdır.

Ülkemizin geleceği, birkaç koltuğun değil; halkın iradesinin, emeğinin ve onurlu bir yönetimin teminatı altında olmalıdır.”