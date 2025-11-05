Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün toplanamayan Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısını yasama ve denetim gündemiyle pazartesi yapacağını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklama yapan Ziya Öztürkler, Genel Kurul’un bugün denetim görevi için toplanamamasına ilişkin süreci değerlendirdi.

Öztürkler, Meclis’in bugün saat 10.00’da denetim görevini yerine getirmek üzere toplanmasının öngörüldüğünü, sabah saatlerinde CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali ile temasa geçilerek dün akşam yakın bir arkadaşlarının annesinin vefatı nedeniyle birçok milletvekilinin cenaze törenine öğlen katılma taleplerinin olduğunu söylediğini belirtti.

Bu talep doğrultusunda Meclis açılış saatinin bugün saat 12.30 olarak değiştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını ve milletvekillerine de bilgilendirme yapıldığını söyleyen Öztürkler saat 12.30’da Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Bağımsız milletvekillerinin Meclis’e girişlerinin sağlandığını ifade etti.

Öztürkler, saat 13.00 civarında yeterli ortak nisabın oluştuğu bilgisinin yasama görevlileri tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Ancak CTP’nin grup toplantısında olduğu öğrenilince saygı gereği bu toplantının bitmesi beklendi. Saat 14.00’te CTP grup toplantısının sona ermesinin ardından CTP milletvekillerinin bugün ortak nisaba katkı sağlamayacakları tarafıma bildirildi. Bu durumu Ulusal Birlik Partisi ile paylaştım. Ulusal Birlik Partisi de kendi iç değerlendirmesi yaparak Meclis e bugün girmeme kararı aldı. Bu karar da tarafıma iletildi.”

Meclis Başkanı Öztürkler, Meclis Başkanı sıfatıyla zilleri çaldırarak yoklama yapılması yönünde girişimde bulunduğunu, ancak Meclis Genel Kurulu’nda yasama görevlileri dışında hiçbir milletvekili ve katip olmadığının görüldüğünü, bu nedenle yoklama ve Meclis’i açma işlemi gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Bugünkü gündemde 18 milletvekilinin konuşmasının da yer aldığını anımsatan Öztürkler, söz konusu konuşmaları yapacak vekillerin de salonda bulunmamalarına bir anlam veremediğini ifade etti.

Öztürkler, sürecin siyasi bir fırsata dönüştürülmeye çalışıldığı izlenimi verdiğini söyleyerek, “Milletvekillerinin esas görevi yasama ve denetim faaliyetlerini sürdürmektir. Bugün denetim görevini yerine getirememiş olmamız üzüntü vericidir” şeklinde konuştu.

Öztürkler, ertelenen Genel Kurul'un bir önceki Genel Kurul kararı uyarınca 10 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yasama ve denetim göreviyle olacağını ifade etti.