KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIK SEÇİMİNİ MURAT CİVELEK KAZANDI

Ergün Yahat

Dün gerçekleştirilen 1261 üyenin rekor bir katılım ile sağlandığı genel kurulda,ülkemizin en büyük Karadeniz Kültür Derneği’nin başkanlığına yeniden Murat Zeki Civelek seçildi .

Kullanılan 1261 oy sonrası Murat Civelek 738 Ahmet Dursun 517 geçersiz 6 oy çıktı .Yeniden başkanlığa seçilen Murat Civelek yaptığı açıklamada bu süreçte beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarıma , kongrenin heyecanlı geçmesine katkı sağlayan diğer başkan ve yönetim kurulu adayı arkadaşlara ve adanın dört bir yanından gelerek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize teşekkür ederim ..