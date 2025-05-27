ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın Editörlüğünü Yaptığı “(Re)considering Turkish Theatre in the Republic’s Centenary” Kitabı Yayımlandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın editörlüğünü üstlendiği ve önsözünü kaleme aldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak hazırlanan “(Re)considering Turkish Theatre in the Republic’s Centenary” başlıklı kitap İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından açık erişimli olarak okurlarla buluştu.

Prof. Dr. Kerem Karaboğa ve İstanbul Üniversitesi’nden Arş. Gör. Nihan Şentürk editörlüğünde yayımlanan "(Re)considering Turkish Theatre in the Republic’s Centenary" başlıklı kitap, Cumhuriyet’in 100. yılında Türk tiyatrosuna disiplinlerarası ve eleştirel bir perspektiften yeniden bakmayı amaçlıyor. Akademik nitelikteki bu çalışma, tiyatro tarihine yalnızca kronolojik bir bakış sunmakla kalmayıp, aynı zamanda tiyatral üretimin dönüşümüne ışık tutan tematik bir yaklaşım benimsiyor.

Kitapta, “Sahne-Topluluk-İzleyici İlişkileri”, “Eğitim ve Kurumsallaşma”, “Türler ve Repertuvarlar” ile “Gelenek ve Dönüşüm” başlıkları altında 16 özgün akademik makale yer alıyor. Bu makalelerde, özel tiyatroların ifade özgürlüğüne katkısından üniversite tiyatrolarının gelişimine, belgesel tiyatrodan dans ve performans sanatlarına, metadrama yaklaşımlarından unutulmuş toplulukların sahnedeki temsiline kadar birçok konu derinlemesine ele alınıyor.

İngilizce olarak yayımlanan bu kapsamlı derleme, Türk tiyatrosunun uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı ve farklı kültürlerden araştırmacılar için erişilebilir bir kaynak sunmayı hedefliyor. Açık erişim politikası sayesinde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması beklenen kitap, Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna dair hem bugüne ışık tutan hem de gelecekteki çalışmalara ilham verecek önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Kitaba çevrim içi olarak aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://iupress.istanbul.edu.tr/en/book/reconsidering-turkish-theatre-in-the-republics-centenary/home