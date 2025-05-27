Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın “Orman Dairesinde İş Yasasına Aykırı Çalıştırılan Personel, Vakıflar İdaresinde Yapılan Baskılar ve Hükümetin İlaç İhalesinde İhaleye Fesat Karıştırması” konulu güncel konuşma yaptı.

Devrim Barçın, harçları ve ücretleri düzenleyen Gümrük ve İstihsal Yasası ile ilgili tüzüğün yasaya ve Anayasaya aykırılığı konusunda daha önce de açıklama yaptıklarını anımsatarak, CTP’nin bugün bu konuda mahkemede dava dosyaladığını açıkladı.

Barçın, bu davanın hükümetin yasa ve Anayasa tanımaz tavrına da açıldığını ifade etti.

Yangın hazır kuvvet ekibiyle ilgili de konuşan Barçın, bu ekibin sözleşmesinde İş Yasası’na aykırılık olduğunu, bu yanlışlıkların CTP’nin de hükümette olduğu dönemde de süregeldiğini ifade etti. Barçın, 2023’te bu uygulamanın düzeltileceğinin söylendiğini belirtti.

Bu kişilerin kamu maaşı değil asgari ücret aldıklarını, aylık çalışma saatleri 168 saat olmasına rağmen yasaya aykırı şekilde 408 saat çalıştırıldıklarını kaydeden Barçın, İş Yasası’na aykırı çalışan bu personelin özel sektördeki gibi gidip Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda ilgili dairenin de Orman Dairesi’ne ceza kestiğini anımsatan Barçın, hala bu yanlışın düzeltilmediğini, bu insanların angarya çalıştırılmak istendiğini savundu.

hükümetin 460 milyon TL’ilk ilaç ihalesine çıkıldığını söyleyen Barçın, bu ihalenin şartnamesinde olmazsa olmaz hususlar olduğunu, teklif verilen ilacın üretici firmasının yazılması gerektiğini ifade etti.

Aykırı olan teklifi kabul etme yönünde irade beyanı göstermenin ihaleye fesat karıştırmak olduğunu söyleyen Barçın, ilaç ihalesinde yeni bir skandal daha yaşandığını savundu.

İhalenin itiraz süresi bitmeden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin “Teklif tamamdır” yazısı yolladığını da iddia eden Barçın, ecza depoları ile dairenin tekliflerinde adet farklılıkları olduğunu savundu.

Barçın, Vakıflar İdaresi’nde Arapça çeviri yapan bir sözleşmeli personelin kafeteryada oturarak kadınların kılık kıyafetlerine karıştığını, sözlü tacizde bulunduğunu iddia ederek, bu konuda bir açıklama beklediklerini söyledi. Barçın bu kişinin sözleşmesinin de feshedildiğini ve akabinde hizmet alımına gidildiğini savundu.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Barçın’ı yanıtladığı konuşmasında 1995 yılındaki Büyük Orman Yasası'ndan sonra ilgili yasada yapılan değişiklikle 12 gözetleme kulesi ve 12 istasyonda 125 kişilik ekiple 30 yıldır yangına hızlı müdahale edilebilmesi için çalışıldığını dile getirdi.

Çavuş, Barçın’ın bu konudaki tespitlerini hükümette görüştüklerini belirterek, sayının kaç olması gerektiğiyle ilgili çalışmaya işaret etti.

Çavuş, bir gözetmen kulesi daha kurulacaksa sayının 205’e, mevcut yapıda kalınacaksa ekibin 188 kişi olması için de ekim ayındaki bütçe çalışmalarında iyileştirmeye gideceklerini kaydetti.