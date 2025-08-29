(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen şirket direktörü tarafından sirkat suçundan tutuklanan iş insanı Nazım Erçika yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ortağının izni olmadan şirket adına olan 6 taşınmazı eşi ve kızının adına devreden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Doğcan Kırgeç aktardı. Polis, zanlının 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da direktörü olduğu Nazım Erçika LTD adına olan 6 taşınmaz malı ortağı A.M.’nin bilgisi dışında ve izni olmadan Lefkoşa Tapu Dairesinde eşi ve kızı adına devrederek, şirket direktörü tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 26 Ağustos tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini, ifadesinde taşınmaz malları kızı ve eşine devrettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı Talat Tanca teminat talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.