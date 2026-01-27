Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların meslek edinmelerine ve üretime katılmalarına katkı sağlamak amacıyla hizmete açılan Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kısa sürede ilgi gören merkezde, belirli gün ve saatlerde düzenlenen programlar kapsamında kadınlara takı tasarımı ve örgü çalışmaları yaptırıldığı, el emeği ürünler ortaya konulduğu ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlandığı belirtildi.