Kaner Şirketler Grubu’na bağlı Kaner Brand House ve Samsonite mağazaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı satışlardan elde edilen geliri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kaner Brand House üç yıldır sürdürdüğü kampanyasını bu yıl da hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, gün boyunca yapılan alışverişlerden elde edilen gelir, müşterilerin de katkısıyla sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü.

“Birlikte, daha çok umut” sloganıyla toplanan bağış, Kaner Brand House Direktörü Didem Kaner tarafından teslim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Şirketler Grubu’nun örnek ve duyarlı yaklaşımına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden birine daha tanıklık ediyoruz. Kadınların yaşam mücadelesine destek olmak ve onları güçlendirmek adına atılan her adım çok değerli. Bu anlamlı katkıyı sağlayan Kaner Brand House ailesine ve Sayın Didem Kaner’e içten teşekkür ediyorum. Bu tür iş birlikleri, toplum olarak daha bilinçli ve daha güçlü bir geleceğe ilerlememize katkı sağlıyor.”