Güney Kıbrıs ile Kanada arasındaki ticaret hacmi 2016’dan 2024 yılına kadarki sürede yüzde 258 arttı.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs ile Kanada arasındaki ticaret hacminin 2016’dan 2024 yılına kadarki sürede yüzde 258 arttığını ve 53 milyon 800 bin Euro’dan 192 milyon 900 bin Euro’ya çıktığını aktardı.

Gazete, iki taraf arasındaki ticari artışın sebebinin vergilerde yapılan indirimler olduğunu belirtirken özellikle Kanada’ya gerçekleştirilen tuz ihracatının artarak 15 bin Euro’dan 260 bin Euro’ya yükseldiğini kaydetti.