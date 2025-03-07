Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Kamusal yaşamda protokol ve davranış kuralları” semineri düzenliyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 10-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek seminerin KAMUSEN üyeleri yanı sıra tüm vatandaşlara da açık olacağı belirtildi.

Uzm. Öğretim Görevlisi, emekli T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Nihat Aytürk tarafından verilecek seminerde, resmi toplantılardan törenlere, davetlerden yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutlarının ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada, “Sadece resmi ortamlarda değil, günlük iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde de protokol kurallarının öneminin anlatılacağı seminerde katılımcılara nezaket ve görgü kuralları, hitap ve karşılama protokolleri gibi konularda bilgiler sunulacak.” İfadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak düzenlenecek seminere katılmak isteyenlerin https://docs.google.com/forms/d/1JzFmxo8AmF2eMz3CwwHmsNkQ5DVyaddsaDSnswXsHdY/edit linkinden kayıt yaptırabileceklerinin belirtildiği de açıklamada, katılımcılara seminer sonunda sertifika verileceği de belirtildi.