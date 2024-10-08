Kamusen Başkanı Metin Atan’ın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gardiyanların çalışma şartlarında ve ortamlarında geçmiş yıllarda da günümüzde de sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek “zaman içerisine bu şartların iyileştirilmesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Atan, ”Bu vesile ile yıllardır bu meşakkatli görevi yerine getiren, bugün emekli olan ve halen görevde olan tüm gardiyanlarımızın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.