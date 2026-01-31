Haspolat’ta meydana gelen “soygun, yaralama, darp, mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan zanlı D.R.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz, olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı D.R.S.’in 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Haspolat’ta, kız arkadaşının kendisini E.C. ile aldattığı gerekçesiyle, ikametgâhına henüz tespit edilemeyen arkadaşlarıyla birlikte gittiğini; söz konusu ikametgâhın kapısını çalıp o esnada açılan giriş kapısından ikametgâhın içerisine girerek, elinde tutmakta olduğu camdan mamul alkollü içki şişesiyle E.C.’nin başına bir kez vurup burun kenarında kesik oluşmasına sebep olarak onu yaraladığını, yere düşmesinin ardından da adı edileni muhtelif yerlerinden vurarak darp ettiğini; bu sırada elindeki Samsung Z 7 marka cep telefonunu, cebindeki siyah renk cüzdanı ve cüzdanın içerisinde bulunan 1.600 ABD doları nakit parayı alarak soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini; meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için ilk etapta zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.