Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, Gazze Şeridi'nde insani durumun iyileştirilmesi konusunun "en önemli öncelik" olacağını söyledi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanları, 7-8 Kasım'da başkent Tokyo'da bir araya gelecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Mevkidaşlarını Tokyo'da ağırlamaya hazırlanan Bakan Kamikawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları toplantısının gündemleri arasında Gazze Şeridi'ndeki insani durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelerin yer aldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde durumun sürekli değiştiğini, tansiyonun yükseldiğini dile getiren Kamikawa, G7 toplantısında mevkidaşlarıyla, Orta Doğu'daki durumu derinlemesine ele almayı planladığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'de yoğunlaştırdığı saldırılara yönelik soruya Kamikawa, Japonya olarak, "İsrail ordusunun saldırıları hakkında hukuki değerlendirme yapmaktan kaçındıklarını" belirterek, "Masum sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini ve haklı gösterilemeyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Ülkesinin, çatışmanın tüm taraflarına sürekli, uluslararası hukuk doğrultusunda hareket etmesi yönünde çağrıda bulunduğuna işaret eden Kamikawa, insani durumun iyileştirilmesini "en önemli öncelik" olarak niteledi.

Toplantının sonuç bildirgesinden "olası bir ateşkes çağrısı" yapılması ihtimaline yönelik soruya ise Kamikawa, "Bakanlar arasında, sonuç bildirgesinde yer vermek üzere, birtakım düzenlemelere yönelik koordinasyon içindeyiz." diyerek konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

- Ukrayna'ya destek mesajı

Orta Doğu'daki çatışmaların artmasının, G7'nin Ukrayna'ya desteğini etkilemeyeceğini dile getiren Kamikawa, toplantıda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüntülü görüşme planladıklarını kaydetti.

Kamikawa, "Orta Doğu'daki durum yoğunlaşsa bile, Rusya'ya karşı katı yaptırımları sürdürme taahhüdümüz ve Ukrayna'ya güçlü desteğimiz hiçbir şekilde sarsılmamıştır." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.