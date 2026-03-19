ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Hark Adası'na yönelik ABD saldırısı sonrası, "İran veya başka herhangi bir güç, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişine müdahale edecek bir girişimde bulunursa, bu kararımı derhal yeniden gözden geçireceğim." paylaşımını yapmıştı.

İran'ın ABD ve İsrail'in tüm saldırılarına ve bizzat ABD Başkanı'ndan gelen tehditlere rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin vermemesi sonrası Hark Adası'na yeni bir operasyon yapılacağı gündeme geldi. Ancak bu operasyonun kapsamı henüz net değil.



HARK ADASI'NA KAPSAMLI OPERASYON GÜNDEMDE

ABD'nin Ada'ya uyarı niteliğindeki ilk saldırıları petrol altyapılarını hedef almadı.

New York Times gazetesi Hark Adası'nın kontrolünü ele geçirme ya da daha kapsamlı bir saldırı yapılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Washington yönetiminin Hark Adası'na Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için operasyon yapacağı belirtiliyor.

OPERASYON TERS TEPEBİLİR

Askeri uzmanlar Ada'ya yönelik bir işgalin yani kara harekatının, bölgedeki füze dron saldırıları tehdidinin kırılmasının ardından yapılmasının mantıklı olduğu görüşünde

Ancak Hürmüz'ün açılmasına yönelik Hark adasına yapılabilecek bir operasyonun ters tepebileceği konusunda da uyarıyorlar.

İran'ın elinden en önemli petrol merkezi alındığı takdirde bu durumun Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açabileceği belirtiliyor

Tahran yönetiminin Hürmüz'ü mayınlamaya başladığına dair raporlar için ABD Başkanı Donald Trump "bu İran için bir nevi intihar olur" ifadesini kullandı. Trump Boğaz'ın tamamen kapanmasının İran'ın kendi ihracatını bitireceğini savunsa da uzmanlar, kaybedecek bir şeyi kalmayan bir rejimin her tür riski alabileceğine işaret ediyor. Hürmüz'ün kapalı tutmanın Tahran yönetimi için Hark Adası'ndaki petrol tesislerinden daha önemli olduğu belirtiliyor.



JAPONYA'DAKİ SAVAŞ GEMİSİ 5 BİN ASKERLE YOLA ÇIKTI

Japonya'daki USS Tripoli savaş gemisi ve beraberindeki 5 bin ABD deniz komandosunun Ada'ya yönelik olası bir operasyon için bölgeye doğru yola çıktığı belirtiliyor



DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN DE BÜYÜK RİSK

Hark Adası'na yönelik bir operasyon, dünya ekonomisi içinde büyük bir risk teşkil ediyor.

Uzmanlar İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ının yapıldığı Ada'ya yönelik bir operasyon sonrası hali hazırda savaş nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatlarını daha artıracağını tahmin ediyor.

Haberde Trump'ın bundan 40 yıl önceki Hark açıklamalarına da atıfta bulunuluyor

Trump, 1988'de verdiği bir mülakatta İran’ın ABD’ye saldırması durumunda ne yapacağı sorusuna, "Hark Adası’nın icabına bakardım, oraya girer ve orayı alırdım" yanıtını vermişti