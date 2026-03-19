ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında "savaş görevi" kapsamında uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı iddia edildi.

CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti.

Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.