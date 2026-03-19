Dünyanın en büyük uçak gemisi, gemide çıkan yangın ve tıkanan tuvaletler de dahil bir dizi aksaklığın ardından onarım için Girit'e gidiyor.

USS Gerald R. Ford, 9 aydır görev yapıyordu ve ilk olarak ekimde Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı yürüttüğü operasyona katılmıştı.

Ford daha sonra, üçüncü haftasına giren ABD ve İsrail-'in İran savaşı için Ortadoğu'da konuşlandırılmıştı.

Ancak 13 milyar dolarlık savaş gemisinde yakın zamanda çıkan yangın, denizcileri yaraladı ve uyuma düzenini altüst ederek mürettebatın moralini bozdu.

Yetkililer, 600'den fazla denizci ve mürettebat üyesinin yataklarını kaybettiğini ve o zamandan beri yerlerde ve masalarda yattıklarını söyledi.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı, iki denizcinin "hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalar" nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Gemidekiler, onlarca askerin duman zehirlenmesi geçirdiğini bildirdi.

Yetkililerden biri, geminin ana çamaşırhanesinde yangın çıktığında yaklaşık 200 denizcinin duman kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi edildiğini söyledi. Kontrol altına alınması saatler süren yangın, yaklaşık 100 ranzalı yatağı kullanılmaz hale getirdi etkiledi.

Yetkili, bir askerin yaralanmalar nedeniyle gemiden helikopterle tahliye edildiğini söyledi.

Görev süresinin uzunluğu, gemideki denizcilerin morali ve savaş gemisinin göreve hazır olup olmadığı hakkında soruları gündeme getirdi.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, Ford'un Girit'te ne kadar kalmasının beklendiğini söylemedi.

Savaş gemisindeki hasarın boyutunu ilk olarak The New York Times bildirdi. Pentagon, yorum talebine yanıt vermedi.

Yangın ilk çıktığında, ABD ordusu geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar olmadığını ve uçak gemisi unsurunun tamamen faal durumda olduğunu söylemişti.

Geminin ayrıca tuvalet sisteminde tıkanmalar ve uzun kuyruklar da dahil önemli sorunlarla karşılaştığı bildiriliyor.

ABD Sayıştayı'nın 2020 tarihli bir raporunda, geminin tuvalet sisteminin "beklenmedik ve sık tıkanmalara" maruz kaldığı, temizlenmesi için düzenli olarak asitli yıkama gerektirdiği, bunun da her seferinde 400 bin dolara mal olduğu belirtilmişti.

5 binden fazla denizcinin bulunduğu Ford, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil 75'ten fazla askeri uçağa sahip.

Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding tarafından inşa edilen gemi, yaklaşık 97 bin ton ağırlığında ve nükleer enerjiyle çalışıyor.

CNet'e göre gemi, sistemlerine dair orduya daha fazla veri sağlayan ve verimliliği artırması beklenen artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.

Ford, hava trafiğini ve navigasyonu kontrol etmeye yardımcı olabilecek gelişmiş bir radara sahip.

Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü Normandy, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri Thomas Hudner, Ramage, Carney ve Roosevelt gibi gemileri destekleyen Ford, karadan havaya, karadan karaya ve denizaltı savunma savaşı yeteneklerine sahip.