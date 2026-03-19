ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a saldırıların başlamasından bu yana 7 binden fazla hedefi vurduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hegseth, "Hedefimiz değişmedi. Planımız İran'ın füze fırlatıcılarını ve savunma sanayi altyapısını imha ederek bunların yeniden kurulmasını engellemek, donanmalarını yok etmek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Saldırıların başlamasından bu yana İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, "Tıpkı dün olduğu gibi bugün de şimdiye kadarki en büyük, en kapsamlı saldırı yapılacak." dedi.

Hegseth, İran'ın insansız hava aracı (İHA) programlarını destekleyen fabrikaların ve üretim hatlarının büyük ölçüde tahrip edildiğini, yüzlerce savunma sanayi tesisini doğrudan vurduklarını belirtti.

İran'ın balistik füze üretme kabiliyetinin büyük darbe aldığını vurgulayan Hegseth, saldırıların başlangıcından bu yana balistik füze saldırılarının yüzde 90 oranında azaldığını, İHA'ların yüzde 90'ının düşürüldüğünü kaydetti.

İran'a ait 120'den fazla geminin hasar aldığını veya batırıldığını kaydeden Hegseth, "Bir zamanlar sahip oldukları 11 denizaltı da artık yok. Askeri limanları işlevsiz hale geldi." diye konuştu.

Hegseth, hasarın gerçek boyutunun birkaç gün içerisinde ortaya çıkacağını dile getirdi.