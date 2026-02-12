Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin BM nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın konutunda yer alan görüşme kapsamında çalışma yemeği de gerçekleştirildi.

Çalışma yemeğinde Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.