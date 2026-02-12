ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

10.02.2026 tarihinden itibaren karın ağrısı şikayeti ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde tedavi gören Gazimağusa’da sakin Gürcan MERTCANOĞLU (E-62), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 11.02.2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

11.02.2026 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan O.D.(E-21)’ye Narkotik Dedektör Köpeği’nin tepki vermesi sonucu konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

06.10.2025 tarihinde Gazimağusa’da, A.K.(E-57) ve E.S.B.(K-46)’nin, Gazimağusa’da bulunan bir apartman dairesinin altı aylık kira ücreti olan 3.600 Stg parayı, konu dairenin kiracısından ev sahibine teslim etmek üzere almalarına rağmen, parayı ev sahibine teslim etmeyip tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK VE İTALE-İ LİSAN

11.02.2026 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir süpermakete müşteri olarak giden S.K.(E-50), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, market içerisinde satışa sunulan bir şişe alkollü içkiyi alıp kasada ödeme yapmadan çaldıktan sonra, market çalışanlarına hitaben yüksek sesle bağırarak küfür etmiş ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşımıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

31.01.2026 tarihinde, Gazimağusa’da Kaleiçi’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan Iphone 16 pro max gold marka cep telefonu kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.E.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





TÜRK LİRASI BANKNOTLARI KASTEN TAHRİP ETMEK

11.02.2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir restoranın ön kısmında, S.B.(K-43) konu işyerinden çıkarıldığı ve işlediği günler için kendisine az para verildiği gerekçesiyle, işletmeci tarafından kendisine verilen 2 adet 200 TL ile 1 adet 100 TL’lik banknotu kasten yırtıp hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 11.02.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Girne’de Orhaneli Sokak üzerinde, park halinde bulunan KD 965 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın çevrede bulunan şahıslar ile İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamları ile ön kaputu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.02.2026 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Gönyeli’de Bindallı Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait dairenin banyo odası içersindeki faal durumundaki şofbenin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde şofben, elektrik kabloları, muhtelif giyim eşyaları ile duşakabin yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndüürlmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

11.02.2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restorana ait araç park yeri içerisinde, Berat Cemal ÇÜRÜK (E-21) yönetimindeki UE 484 plakalı salon araç ile geri geri güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru 146 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Aızhan TÜRK (K-44) yönetimindeki SH 064 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan UE 484 plakalı araç, konu restoranın araç park yeri içerisinde park halinde bulunan Altan SAYGINSOY (E-20) sorumluluğundaki SC 101 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan UE 484 plakalı araç sürücüsü Berat Cemal ÇÜRÜK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır.

SH 064 plakalı araç sürücüsü Aızhan TÜRK ise, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.