Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yarın davası görüşülecek Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e destek belirterek, insanların düşünce suçu nedeniyle yargılanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
İzcan, yazılı açıklamasında, BKP’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında durmaya devam edeceğini kaydederek, “Ali Kişmir yalnız değildir” dedi.
Kıbrıs Türk toplumunun iradesine müdahale edildiğini de öne süren İzcan, esas bunu yapanların yargılanması gerektiğini söyledi.