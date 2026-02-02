İtfaiye Müdürlüğü; ısıtıcıların yakınında kolay tutuşabilen eşya, madde ve malzemelerin bulundurulmaması, yatmadan önce elektrikli sobanın söndürülmesi ve ısıtıcı fişlerinin prizden çekilmesi çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığıyla yayımladığı açıklamada, yangın ve diğer risklere karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı.

Açıklamada, soba, şömine ve odun sobaları gibi ısıtıcıların yakınında kolay tutuşan eşya bulundurulmaması, ısıtıcıların kapatılarak fişlerinin prizden çekilmesi; şömine ve odun sobalarından çıkabilecek kıvılcımlara karşı tedbir alınması gerektiği kaydedildi.

Temizlik ve ısınma amaçlı olsa dahi ateş yakmanın yasak olduğu vurgulanan açıklamada, müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden çıkıp yangına neden olabileceği hatırlatıldı; ateş yakmayla ilgili yasadaki kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

İş yeri, bina ve konut bacalarının temizliğine de dikkat çekilen açıklamada; otel ve restoran bacalarının üç ayda bir, şömine, odun sobası ve fabrika bacalarının yılda iki kez temizlenmesi gerektiği ifade edildi.

- “Priz çoğaltıcılara birden fazla yüksek akım tüketen cihazın takılması yangın riskini artırır”

Priz çoğaltıcılara birden fazla yüksek akım tüketen cihazın takılmasının yangın riskini artıracağı belirtilen açıklamada, bu tür cihazların doğrudan fişe takılarak kullanılması istendi. Katlanarak deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen cihazların çalışır durumda unutulmasının kısa devre ve yangına neden olabileceği uyarısı yapılan açıklamada şu tedbirler de hatırlatıldı:

“Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmesi halinde, meydana gelebilecek yangın riski önlenebilecektir.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.”

- “Motorlu araçlarda, iş yerlerinde ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Açıklamada, ayrıca, motorlu araçlarda, iş yerlerinde ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve kullanımının öğrenilmesinin, yangına ilk müdahalede etkili olacağı vurgulandı; yağmur suyunun tahliyesi için dam olukları, ızgara ve drenaj sistemlerinin zamanında temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, duman veya ateş belirtisi görüldüğünde vatandaşların gecikmeden 199 İtfaiye İhbar, 177 Orman Yangını İhbar veya 155 Polis İmdat hatlarına ulaşması çağrısında bulunuldu.