Haftalık İtfaiye Raporu'na göre, 11-17 Mayıs döneminde 13 yangına müdahale edilirken, 25 özel servis olayı meydana geldi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yangınlarda 2 milyon 875 bin TL zarar oluştu.

Yangınların; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, spiral makinesiyle kesim yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımlar, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yemeğin ısınıp alevlenmesi, cam kaplar içerisinde yanan mumların masa üzerindeki kağıtları tutuşturması ve faal durumdaki gaz ocağı hortumundan sızan gazın alevlenmesi sonucu çıktığı kaydedildi. Yangınların 7'si Lefkoşa, 3'ü Güzelyurt, 1'i Vadili, 1'i İskele, 1'i de Gemikonağı'nda yaşandı.

İtfaiye, aynı dönemde 25 muhtelif olaya da müdahalede bulundu. Özel servis olayları ise şu şekilde sıralandı: "Aracın motor bölümlerinde, su sayacı arasında, demir korkuluklar arasında ve elektrik direğinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, evin aspiratör borusunda sıkışan güvercinin kurtarılması, apartman dairesinin yatak odasında kilitli kalan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması ve yangın eğitimi verilmesi."