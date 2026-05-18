Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının, Anadolu’nun yanı sıra Türk dünyasının kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Öztürkler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu büyük mücadelenin Kıbrıs Türk halkına da ilham olduğunu, özgürlük, bağımsızlık ve varoluş mücadelesinde yol gösterdiğini kaydetti.

Ataların bu ilhamdan aldığı güçle yürüttüğü mücadelenin, bugün KKTC’nin temellerini oluşturduğunu ve devletin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağladığını ifade eden Öztürkler, aynı inanç ve kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk gençliğine olan inancının da altını çizerek, ülkenin yarınlarını gençlerin şekillendireceğini, bağımsızlık ve egemenliği daha ileriye taşıyacağını ifade etti. Gençlerin, Atatürk’ün çizdiği çağdaşlık ve bağımsızlık yolunda ilerleyerek, hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden mücadele ruhunu yaşatacağına inandığını ifade eden Öztürkler, başta gençler olmak üzere Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Öztürkler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.