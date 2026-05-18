Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 107’nci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı bakanlar ile çeşitli kurum, kuruluş ve dernekler mesaj yayımladı.

- Berova: “19 Mayıs; geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyüştür”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 19 Mayıs ruhunun bağımsızlığın, birliğin ve gençliğe duyulan güvenin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

Bakan Berova, mesajında, “19 Mayıs; geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyüştür” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, milletin bağımsızlık yolundaki kararlılığını dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Berova, 19 Mayıs’ın esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışının, inancın, cesaretin ve milli iradenin simgesi olduğunu ifade etti.

Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlere duyduğu güvene işaret eden Berova, gençlerin ülkenin umudu ve milletin en kıymetli hazinesi olduğunu belirtti. Berova, gençlerin Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkarak akıl ve bilimin ışığında ilerleyeceğine inanç belirtti.

Berova, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; gazilere şükran sundu. Şampiyon Melekleri de sevgi, özlem ve rahmetle yad eden Berova, gençlerin ve halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

- Arıklı: “19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Arıklı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını ifade etti.

Gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Arıklı, “Güçlü bir gelecek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çağın gerekleriyle donanmış gençlerle mümkündür. Gençlerimizin bilimde, sporda, kültürde ve teknolojide daha ileri seviyelere ulaşmaları için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

19 Mayıs’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve umut günü olduğuna dikkat çeken Arıklı, başta gençler olmak üzere tüm halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Bakan Arıklı, mesajının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

- Çavuş: “19 Mayıs, bağımsızlık ve özgürlük yolunda yakılan meşalenin adıdır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda yaktığı meşalenin adı olduğunu belirtti.

Çavuş, yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadelenin yalnızca bir kurtuluş hareketi değil, umut, kararlılık ve yeniden ayağa kalkışın simgesi olduğunu kaydetti.

Bugün yapılması gereken görevin, bu mücadeleden alınan güçle geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek olduğunu belirten Çavuş, gençlerin vatanına bağlı, üretken, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin ülkenin yarınları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Çavuş, “Gençlerimizin tarımdan üretime, bilimden çevreye kadar her alanda aktif rol alması; toprağına, suyuna ve doğal kaynaklarına sahip çıkan bir anlayışla geleceğe yön vermesi en büyük temennimizdir.” dedi.

Ülkenin kalkınmasında gençlerin azmi, enerjisi ve yenilikçi bakış açısının dayanak olacağını kaydeden Çavuş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı; gençlerin ve halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

- Atan: “19 Mayıs, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımıdır”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, 19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Atan, yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı tarihi yürüyüşün, milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir destana dönüştüğünü kaydetti.

Bu anlamlı günün aynı zamanda gençlere duyulan güvenin ve verilen değerin göstergesi olduğunu ifade eden Atan, gençliğin Cumhuriyet’in temel değerlerini koruyarak ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıyacak güvence olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

- Bayar: “19 Mayıs 1919 Türk’ün yeniden doğduğu günün başladığı tarihtir”

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, mesajında, “19 Mayıs 1919 Türk’ün yeniden doğduğu günün başladığı tarihtir.” dedi.

Bayar, büyük Türk ulusunun kopmaz ve ayrılmaz parçası olmanın onur ve gururunu duyduklarını belirtti; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tarihi ve önemli günü Türk gençliğine emanet ettiğini anımsattı.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri yarının idarecileridir. Gelecek gençlerimizindir.” diyen Bayar, Çanakkale, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in 16 Mayıs 1919’da Bandırma Gemisi ile İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığını, bunun da Kurtuluş Savaşı’nın “ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla başladığı tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Bağımsız ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 29 Ekim 1923’e kadar yaşanan sürece değinen Bayar, Kıbrıs Türk halkının da Atatürk’ten ilham alarak benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen devletine sahip olduğunu söyledi.

Her zaman Atatürk’ün gösterdiği yolda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliğinin Ata’nın vasiyetine uyarak, KKTC’ye sahip çıkacağını vurgulayan Bayar mesajında, halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı.

- Ömürlü: “19 Mayıs’ta yakılan meşale Kıbrıs’ı da aydınlattı”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, 19 Mayıs’ta yakılan meşalenin yalnızca Anadolu’yu değil, yıllar sonra Kıbrıs’ı da aydınlattığını kaydetti.

Ömürlü, mesajında, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla esir düşmüş bir milletin küllerinden doğuş destanının başladığını belirtti. 19 Mayıs’ın takvimde sıradan bir gün olmadığını ifade eden Ömürlü, bunun bir milletin “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek tarihe meydan okuduğu gün olduğunu belirtti.

Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının bugün ayakta durmasını ve KKTC bayrağının bu topraklarda dalgalanmasını o iradeye, şehitlere ve gazilere borçlu olduğunu kaydederek, 1974 Barış Harekatı’nın 19 Mayıs ruhunun adadaki yansıması olduğunu söyledi.

Gençlere de seslenen Ömürlü, Atatürk’ün bu bayramı gençlere armağan ettiğini ancak bunun yalnızca bir tatil günü değil, bir emanet ve dava olduğunu ifade etti. Ömürlü; egemenlik, bağımsızlık ve devletin tanınma mücadelesinin genç nesiller tarafından sürdürülecek milli bir hedef olduğunu vurguladı.

- And: “19 Mayıs, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin meşalesinin yakıldığı gündür”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, 19 Mayıs’ın, 107 yıl önce Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde her türlü zorluğa rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk etrafında birleşeceğine olan inanç ve azmin meşalesinin yakıldığı gün olduğunu kaydetti.

Kazım And mesajında, Samsun’da başlatılan mücadele ardından Atatürk’ün önderliğinde Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara’da atılan adımlarla Türk ulusunun yazgısına el koyduğunu ifade ederek, bağımsızlık ve özgürlük tutkusu ile yurt ve bayrak sevgisin tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu belirtti.

And, Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk’ün milletine hizmette en önemli eserinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu kaydederek, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ederken gençliğin aydınlık, çağdaş ve ilerici yönüne olan güvenini her zaman dile getirdiğini ifade etti. Gençliğin ulusların geleceği olduğunu belirten And, gençlere değer veren, onları kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yetiştiren ulusların geleceğe güvenle bakabileceğini söyledi.

Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıs Türk halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Türk ulusuyla birlikte kutladıklarını belirten And, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek, özgür yaşamak için her yaştan gençlerle mücadele verdiğini ve mücadele vermeye hazır olduğunu ifade etti.