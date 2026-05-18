Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Kıbrıs Türk gençliğinin dünyadan kopuk olmadığını, aksine dünyayı takip eden, sorgulayan ve değişim isteyen güçlü bir neslin yetiştiğini belirterek, gençlerin korku ve belirsizlikle değil, umutla büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

“KKTC’nin gerçek gücü, gençlerimizin hayal kurabildiği kadar büyüktür” diyen Akpınar, Demokrat Parti’nin gençliğin sesini dinlemeye, gençlerin sorunlarını hükümet nezdinde gündeme taşımaya ve çözüm odaklı politikalar üretmeye hazır olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, Kıbrıs Türk gençliğinin ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Gençliği kaybeden bir toplum, geleceğini ve asli varlığını kaybeder” dedi.

Gençlerin artık yalnızca iş değil; aidiyet, güven ve kendisini dinleyen bir devlet anlayışı aradığını belirten Akpınar, birçok gencin geleceğini başka ülkelerde planlamak zorunda kaldığını, barınma sorunları, yüksek yaşam maliyetleri ve gelecek kaygısının gençlerin kendilerini yeterince güçlü hissetmelerini zorlaştırdığını söyledi.

Demokrat Parti olarak gençlere yönelik yüzeysel çalışmaların yeterli olmadığını savunduklarını ifade eden Akpınar, gençlere yalnızca “sabredin” denilmesinin çözüm üretmediğini kaydetti.

“Bu tabloyu artık görmezden gelmek mümkün değildir. Gençlik seçim dönemlerinde hatırlanacak bir kitle değil, devletin geleceğini taşıyan asli güçtür” ifadelerini kullanan Akpınar, gençler arasında iki temel eğilimin öne çıktığını; kamuda çalışmanın güvence olarak görüldüğünü, özel sektöre ise güvensizlik duyulduğunu belirtti.

Gençlere fırsat sunulması, üretim alanları açılması, eğitimde kalitenin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerine dahil edilmeleri gerektiğini belirten Akpınar, gençlerin dünyayla rekabet edebilecek imkanlara kavuşturulmasının önemine işaret etti.

Özel sektörde çalışma koşulları, ekonomik sürdürülebilirlik ve kariyer devamlılığı konusunda gençlerin önemli rahatsızlıklar yaşadığını belirten Akpınar, gençlerin yalnızca çalışan bireyler değil, aynı zamanda üreten, risk alan ve kendi işini kurabilen bireyler olmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünya gençliğinin girişimcilik, teknoloji üretimi, dijital ekonomi ve yaratıcı sektörler üzerinden geleceğini inşa etmeye yöneldiğini ifade eden Akpınar, Kıbrıs Türk gençliğinin de yalnızca iş arayan değil, aynı zamanda işveren olmayı hedefleyen bir anlayışla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Akpınar, bu kapsamda genç girişimcilere yönelik düşük faizli yatırım destek programları, gençlik fonları, teknoloji ve inovasyon teşvikleri, mesleki girişim destekleri, üretim odaklı kredi imkanları ile kadın ve genç girişimci hibelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Akpınar, gençlere fırsat sunulması halinde ekonomik kalkınmanın yanı sıra beyin göçünün de önemli ölçüde önlenebileceğini kaydetti.