Hamitköy’de park halinde bulunan araç yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Hamitköy’de Atmaca Sokak’ta, bir evin garajında park halinde bulunan araçta muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın makine bölümü, iç döşemeleri, ön farları ve lastikleri ile tüm kaporta boyası yandı; oluşan ısıdan dolayı tüm camları patladı. Yangında ayrıca, garajda muhafaza edilen mutfak dolabı, iki tonluk su deposu ve press kontrol, ahşap malzeme dolabı, muhtelif ev ve bahçe aletleri ile garajın kapısı yandı.

-Ercan'da uyuşturucu…

Ercan Havalimanı’nda dün saat 23.00 sıralarında, yurt dışına çıkış yapacak olan A.S.(E-25) x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında polis tarafından arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 0,50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınırken; A.S. tutuklandı.

-Kanunsuz mal tasarrufu

İskele-Karpaz anayolu üzerinde bu sabah 00.15 sıralarında İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan M.Ç.’nin (E-46) aracında kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve hırsızlık olduğundan şüphe edilen iki adet ahşap masa ile ahşap çerçeveli ayna tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan H.G.(E-46) tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Tuzla’da kamuya açık bir yer olan Ersoy Birkan Caddesi’nde bu sabah saat 00.15 sıralarında, 146 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.T.D.(E-40), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu kişi suçüstü tutuklandı.

-Kaçak ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.