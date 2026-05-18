Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, süt paralarının eksik yatırıldığını ve üreticilerin mağdur edildiğini ifade ederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı eleştirdi.

Onalt, yazılı açıklamasında, Hayvancılar Birliği yönetimi olarak süt ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyeti geçen hafta kamuoyu önünde dile getirdiklerini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un 15 Mayıs tarihinde "süt paralarının ödendiğini" duyurduğunu belirten Onalt, ancak üreticinin parasının eksik yatırıldığını savundu. Onalt, bakanlığın kooperatife eksik ödeme yaptığını ve yaklaşık 68 milyon TL’nin üreticiye ulaşmadığını ileri sürdü.

Çok sayıda üreticinin hala süt parasını alamadığını belirten Onalt, Tarım Bakanlığı’nın “günü kurtarma ve oyalama taktiği” uyguladığını öne sürerek, bakanlığı eleştirdi.