İtalya parlamentosunda, 1983 yılında esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi ile Mirella Gregori'nin akıbetlerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Orlandi ve Gregori'nin 40 yıl önce kaybolmasıyla alakalı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato nezdinde ortak soruşturma komisyonu kurulması teklifine yönelik parlamentonun her iki kanadındaki oylama süreci tamamlandı.

Temsilciler Meclisinin 23 Mart'ta kabul ettiği ortak komisyon kurulması önerisi, bugün de Senato'da oylandı.

El kaldırma usulüyle yapılan oylama neticesinde Senato Genel Kurulu, Vatikanlı kayıp kızların akıbetini araştıracak Senato ve Meclis Ortak Soruşturma Komisyonu kurulmasına nihai onayı vermiş oldu.

Emanuela Orlandi'nin akıbetine dair yıllardır mücadelesini tek başına sürdüren ağabeyi Pietro Orlandi, parlamentoda alınan karara ilişkin ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Memnunum, bu kararı güvenle bekliyordum. Hakikate ulaşacağımıza inanıyorum, hiçbir şey sonsuza dek saklanamaz. Komisyon kurulması için oy veren senatörlere teşekkür ediyorum." dedi.

Komisyona olan güvenini dile getiren Orlandi, "Bu komisyon, Vatikan soruşturmasının yapabileceğinden çok daha fazlasını yapabilecektir." diye konuştu.

- Emanuela Orlandi'nin kaybolması olayı

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu.

O tarihten bu yana haber alınamayan Orlandi'nin, Papa 2. Ioannes Paulus (2. Jean Paul) suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp 2019'da bazı noktalarda kazılar yapılsa da aradan geçen 40 yılda somut bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix'te 2022'nin son aylarında yayınlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgeseli, Emanuela Orlandi olayını yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti. Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi'nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Orlandi'nin kaybolmasıyla alakalı Vatikan, ocak ayında kendi soruşturmasını yeniden başlatırken, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da mayısta ayrı bir soruşturma dosyası açmıştı.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, 23 Mart'ta, 40 yıl önce esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi ile bir diğer genç kız Mirella Gregori'nin akıbetlerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması teklifini onaylamıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 25 Haziran'da geleneksel pazar duasındaki konuşmasında bu konuya değinerek, "Emanuela Orlandi'nin kaybolmasının 40. yıl dönümü olan günlerdeyiz. Bu vesileyle aileye, özellikle de anneyle olan dayanışmamı bir kez daha ifade etmek, dualarımın eksik olmadığını belirtmek isterim. Kaybettikleri yakınlarının acısını taşıyan tüm aileleri anıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mirella Gregori, Orlandi'den önce, 7 Mayıs 1983'te ortadan kaybolmuştu.