Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yürüttükleri karşı saldırı sonucu 480 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cephe hattının en sıcak noktalarında görev yapan Ukrayna birliklerini ziyaret ettiğini aktaran Sırskiy, bu yılın başından itibaren Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini anımsattı.

Sırskiy, karşı saldırı sonucu bugüne kadar Dnipropetrovsk bölgesinde 8, Zaporijya bölgesinde ise 4 yerleşim yeri olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bir tampon bölgesi oluşturmak istediğini savunan Sırskiy, cephede Rus ordusunun saldırıları sürdürdüğü noktalarda aktif savunmada olduklarını kaydetti.