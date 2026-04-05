ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı tekrar hedef aldı, hem küfretti hem de "Allah'a şükürler olsun" dedi.

İran Savaşı'nda Hürmüz krizi ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medya platformu Truth'ta öfke dolu mesajlar paylaşmaya itti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği 10 günlük sürenin dolmak üzere olmasına gönderme yaparak bir mesaj paylaştı. Üslubu çok sert olan Trump, “Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı gün kutlanacak. Bunun gibisi bir daha olmayacak! Lanet olası boğazı açın, sizi deli p…çler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!

Trump'ın hem küfretti hem de Allah'a şükür ettiği mesajı

ABD 4 HAVA ARACINI KAYBETTİ

İran ve ABD güçlerinin düşürülen Amerikan jetinin pilotunu aramak için verdiği mücadelede ABD bir başka uçağını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları, kayıp Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü. İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotların kurtarma operasyonu sırasında birkaç 'uçan cismin' imha edildiğini açıkladı.

Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü de, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve 2 Blackhawk helikopteri olduğunu söyledi.

Açıklamadan kısa süre sonra İran Devrim Muhafızları, hava araçlarının enkaz görüntülerini basına servis etti. Devrim muhafızları ABD güçlerinin aradığı ve ABD Başkanı Trump'ın "bulduk" dediği pilotu kurtarma operasyonunun da "başarısız" olduğunu iddia etti.

HİZBULLAH'IN HEDEFİ İSRAİL

Lübnan'da Hizbullah bir İsrail savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldığını açıkladı.

İsrail Donanmasına ait bir gemi

İRAN OCAK AYINDAKİ PROTESTOLARA KATILAN 2 KİŞİYİ İDAM ETTİ

İran yargısının haber ajansı Mizan, Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söyledi

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Muhammedemin Biglari ve Şahin Vahedparast adındaki protestocular aynı davada idam cezasıyla karşı karşıya kalan dört kişilik bir grubun arasındaydı.

Haber ajansı, İran Yüksek Mahkemesi'nin silah ve askeri teçhizat çalmaya çalışarak "kitlesel katliam yapmaya çalışan isyancılar" suçlamasıyla iki sanığın cezalarını onayladığını da ekledi.

Geçen hafta da İran, aynı davada suçlu bulunan 18 yaşındaki Emirhüseyin Hatami'yi idam etmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporda, protestolara katıldıkları için 11 kişinin yakın zamanda idam edilme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İRAN'DAN KÖRFEZ'E MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'deki petrokimya tesislerini, İsrail'deki bir rafineriyi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir doğalgaz tesisini hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca İran'daki sivil hedeflere yönelik saldırıların tekrarlanması halinde, bölgedeki ABD ekonomik çıkarlarına yönelik saldırılarının yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yetkililer petrokimya şirketi Borouge'un fabrikasında, bir füze parçasının düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı. Emirlik olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırları sonucunda hedef alınan bir tesiste yangın çıktığını açıkladı. Yangının yarattığı tahribatla ilgili ise detay verilmedi.

Kuveyt'te de İran insansız hava araçlarının iki enerji ve su arıtma tesisini vurduğu ifade edildi. Saldırının sonucunda 'önemli' maddi hasar meydana geldiği belirtilirken ve iki enerji üretim ünitesinin devre dışı kaldığı açıklandı.

SAVAŞIN ETKİSİ FATURALARI ARTIRDI

Mısır, küresel enerji krizi nedeniyle Nisan ayından itibaren bazı konut ve ticari kullanıcılar için elektrik fiyatlarını artırdığını açıkladı.