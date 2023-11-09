Dünya, Kasım 2022-Ekim 2023 döneminde, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi ortalamanın 1,32 derece üzerine çıkmasıyla kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemini yaşadı. Yaklaşık 7,8 milyar insan, bu dönemde ortalamanın üzerinde sıcaklığa maruz kaldı.

Araştırma kuruluşu Climate Central tarafından yapılan analizde, 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 döneminde, 175 ülke, 154 eyalet/bölge ve 920 büyük şehrin günlük sıcaklık değerleri incelendi. Sıcaklıklar, Climate Central'ın günlük yerel sıcaklık ilişkilendirme sistemi olan İklim Değişim Endeksi (CSI) kapsamında analiz edildi.

Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan iklim değişikliğinin günlük sıcaklık değerlerini nasıl değiştirdiğini ölçümleyen CSI'nın merkezi sıfır olarak alınıyor, bir bölgedeki sıcaklık değeri için CSI seviyesinin sıfır olması insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin sıcaklık üzerinde tespit edilebilir bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Pozitif CSI seviyeleri 1 ila 5, sıcaklıklarda iklim değişikliğinin tespit edilebilir etkisi olduğu anlamına geliyor. CSI 1 seviyesinde iklim değişikliğinin tespit edilebilir olduğu ve sıcaklığın 1,5 kat daha olası hale geldiğini gösteriyor. CSI 2 ve üstü seviyelerde, sıcaklık olasılığının çarpan etkisinde arttığı anlamına geliyor.

Bu dönemde, 170 ülkede 30 yıllık normları aşan sıcaklıklar nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 99'unu oluşturan 7,8 milyar insan ortalamanın üzerinde sıcaklığa maruz kaldı.

Küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,32 derece üzerine çıkmasıyla, dünya, kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemini yaşadı. Sadece İzlanda ve Lesotho'da normalden daha düşük sıcaklıklar kaydedildi.

Fosil yakıt kullanımı ve diğer insan faaliyetlerinin bir sonucu olan iklim değişikliğinin etkisiyle bu dönemin, yaklaşık 125 bin yılın en sıcak 12 aylık dönemi olmasının muhtemel olduğu da tespit edildi.

Ortalama sıcaklık artışının en yüksek olduğu bölgeler arasında 1,8 dereceyle Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, 1,6 dereceyle Japonya'da Tokyo, 1,5 dereceyle İran'ın Meşhed, Teksas'ın Houston, İspanya'nın Barselona, İsviçre'nin Bern ve Avusturya'nın Viyana şehirleri yer aldı.

ABD'nin New York eyaletinde ortalama sıcaklık artışı 1,4 derece olurken, Çin'in birçok şehrinde sıcaklık artışları 1 ila 1,5 derece arasında ölçüldü.

Bu dönemde, 5,7 milyar insan iklim değişikliğinin etkisiyle en az üç kat daha olası hale gelen ve 30 günden fazla sürede ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklık periyotları yaşadı.