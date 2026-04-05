Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucunda 70'ten fazla kişinin denizde kaybolduğu belirtildi.

Düzensiz göç rotaları arasında öne çıkan güzergâhlardan olan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasında kalan Orta Akdeniz'de yeni bir göçmen trajedisi yaşandı.

İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, dün Libya'dan hareket ettiği belirtilen ahşap bir göçmen teknesinin Akdeniz'in Libya arama-kurtarma bölgesinde kalan kısmında alabora olduğu belirtildi.

Paylaşımda, olayda 70'ten fazla kişinin denizde kaybolduğu, 32 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Avrupalı devletlerin göç konusuna yönelik yaklaşımları da eleştirilen paylaşımda, "Denizde 70 kişi daha kayıp. Kurtulanların, ailelerinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Bu son gemi kazası trajik bir kaza değil, aksine yasal ve güvenli giriş kanallarını açmayı reddeden Avrupa hükümetlerinin politikalarının bir sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde ise kurtarılan 32 kişi ve denizde bulunan 2 göçmenin cesedinin İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botu tarafından İtalya'nın Lampedusa Adasına götürüldüğü ifade edildi.

Haberde, kurtulan bazı göçmenlerin, teknede 110 kişi bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 1 Nisan'a kadar olan dönemde, 683 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Diğer taraftan İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 3 Nisan'a kadar denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 6 bin 175 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 9 bin 399 olarak kaydedilmişti.

- Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergâhı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkânlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da bir şekilde kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Akdeniz'in bu kısmında, göçmenleri kurtarma operasyonlarını genellikle Avrupa devletleri yerine Avrupa merkezli STK'lar yapıyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.