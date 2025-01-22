İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi.

Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu 600'den fazla Filistinlinin, Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerini terk ederek Cenin Devlet Hastanesinin avlusuna sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

İnsani açıdan zor durumda olan yerinden edilmiş kişilerin, hastane çevresindeki sokaklara ve hastanenin bölümlerine dağıldığını, bir kısmının ise barınak veya çadır olmaksızın açık alanda yaşadığını ifade eden Metahin, Cenin Belediyesinin de bu kişileri kabul etmek için belediyeye ait binaları açtığını söyledi.

Belediye yetkilisi Metahin, İsrail ordusunun, Cenin kentini tam kuşatma altına aldığını, Cenin Mülteci Kampı'nı kapattığını, kentin ana cadde ve kavşaklarının çoğunu buldozerlerle tahrip ettiğini aktardı.

Filistin Kızılayına ait ambulans ekiplerinin, anaokulunda mahsur kalan 4-5 yaşlarındaki 20 çocuğu tahliye etmeyi başardığını belirten Metahin, İsrail'in saldırılarında iki çocuk, üç doktor ve iki hemşirenin yaralandığını söyledi.

Metahin, kente düzenlenen saldırı sırasında hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen saldırı başlattığı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e saldırıların, İsrail "güvenlik kabinesi"nin kararıyla başlatıldığı belirtilmişti.

Cenin'deki Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere göre, saldırılara askeri birliklerin eşliğinde paletli buldozerler de katılıyor.

- İsrail Maliye Bakanı'nın Cenin açıklaması

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ise X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını ve bunun, "dindar siyonistlerin savaş hedeflerinin" bir parçası olduğunu kaydetmişti.

Cenin Mülteci Kampı'na başlatılan saldırının, İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olduğunu ileri süren Smotrich, saldırının uzun süreceğinin sinyalini vermişti.