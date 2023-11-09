İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 12 sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtildi.

Bölgedeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh kentine düzenlediği saldırının büyük yıkıma yol açtığını söyledi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.