28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürüyor. İran, saldırılara İsrail’e ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misillemelerle yanıt vermiş, Hürmüz Boğazı’nı da kapatmıştı.

Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması ve petrol işleme noktalarıyla doğalgaz sahalarına saldırılar fiyatları artırıyor.

Dün (4 Nisan) ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için 48 saatlik süre tanıdığını duyurmuştu:

“İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce 48 saat kaldı.”

Trump bugünse Hürmüz Boğazı’nın açılması isteğini “Açın şu boğazı çılgın p*çler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız” diye ifade etti.

İran’sa enerji altyapısına saldırılması halinde Babu’l Mendeb Boğazı’nı da kapatacağını duyurarak yanıt verdi.

‘Yeni bir geçiş statüsü’ talebi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, X’ten Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, ‘İran’a saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsüyle elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını’ belirtti.

Trump’ın “İran’ı taş devrine göndereceğiz” tehdidini hatırlatan İranlı yetkili, ‘Trump’ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını’ söyledi.