İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.