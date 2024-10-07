İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a pazar gecesi yoğun hava saldırıları düzenledi. Yerel medya hafta sonu yapılan saldırıları şu ana kadarki “en şiddetli” saldırılar olarak tanımladı.

Beyrut'un güneyindeki saldırılar sonucunda yoğun patlama sesleri geldi. Gelen görüntülerde, hava saldırılarından sonra ikincil patlamalar olduğu görülüyor.

İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğunu söyledi. İkincil patlamaların da vurulan noktadaki cephanelikten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ise pazar günü İsrail hedeflerine 120'den fazla roket fırlattığı kaydedildi.

Roketlerin bir kısmı Hayfa kentinde birden çok noktaya isabet etti. İsrail kaynakları 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, "Fadi 1" füzeleriyle Hayfa'daki bir askeri üssü vurduklarını söyledi.

İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldığı belirtiliyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki çatışmalarda pazartesi sabahı bir askerin öldüğünü, iki askerin ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail güçleri, cumartesi gecesi Beyrut’un güneyine 30’dan fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü, 93 yaralının olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 30 roket fırlattığını, bunların çoğunlukla boşaltılmış olan kuzey şehri Kiryat Şimona'ya düşürüldüğünü bildirdi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde hedef alacağı 25 köye daha acil tahliye için uyarıda bulundu.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ateşkes için "İsrail'e uluslararası baskı” çağrısında bulundu.

Mikati, hükümetinin, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerinin desteğiyle Fransa ve ABD tarafından geçen hafta başlatılan “ortak ateşkes çağrısını” desteklemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu ayrıca 7 Ekim saldırılarının yıl dönümü nedeniyle İsrail'in güneyinde güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

İsrail Gazze ve Batı Şeria'yı da hedef almaya devam etti. Gazze'de Deyr El Belah bölgesinde bir cami ve okula düzenlenen hava saldırısında, yerel sivil savunma kurumunun bildirdiğine göre en az 20 Filistinli öldü, 100'e yakını yaralandı.

İsrail hava kuvvetleri bu mekanların Hamas tarafından kullanıldığını söyledi.

İsrail ordusu aynı gerekçeyle Gazze'deki Cebaliye bölgesini de kuşattığını ve onlarca hedefi vurduğunu açıkladı. Gazzeli yetkililer 9'u çocuk 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e göre, bu hafta Gazze'de 200'den fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin doğusunda İsrail'in Beerşeba bölgesinde otobüs durağında saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

İsrailli yetkililer bunun "terör saldırısı" olabileceğinden şüphelenirken, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ölen İsraillinin 19 yaşında bir kadın polis olduğu açıklandı.