İsrailli yetkililer, İsrail ve Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına yakın göründüğünü ve İsrail kabinesinin bunu görüşmek üzere bugün toplanacağını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre İsrail ile İran destekli Lübnanlı milis gücü Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmek için 60 günlük bir ateşkes öneriliyor.

Ateşkesin İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini ve Hizbullah'ın bölgedeki varlığına son verilmesini içerdiği söyleniyor.

İki taraf anlaşmanın son detayları üzerinde pazarlık yaparken İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar da yoğunlaştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Batılı bir diplomata göre anlaşma, İsrail ve Hizbullah tarafından boşaltılan bölgede Lübnan ordusunun varlığının arttırılmasını da içeriyor.

Lübnan Parlamento Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin önünde “ciddi bir engel kalmadığını” söyledi. Saab, ateşkesi kimin izleyeceği konusundaki önemli bir pürüzün, Fransa'nın da üye olduğu ve ABD'nin başkanlık ettiği beş ülkeden oluşan bir komitenin kurulmasıyla çözüldüğünü söyledi.

İsrail'in, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden Lübnan'ın güneyine doğru ilerlediğine ya da İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna inanması halinde Lübnan'a geri dönme ve gerekli olduğunu düşündüğü her türlü askeri eylemi gerçekleştirme hakkı konusundaki ısrarı da anlaşmanın önünde engel teşkil ediyordu. Bu ısrar hem Hizbullah hem de Lübnan hükümeti tarafından iyi karşılanmamıştı.

Ancak ABD elçisi Amos Hochstein'ın bu ateşkes anlaşmasının bir zaman sınırı olduğunu açıkça belirttiğine inanılıyor.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (Unifil) ve Lübnan ordusunun görece zayıflığı nedeniyle ateşkesin nasıl uygulanacağına dair endişeler ifade ediliyordu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medyada ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu dile getirdi ve bunu “vahim bir hata” olarak nitelendirdi. Gvir, Hizbullah'ın askeri olarak geri adım attığı şu anın örgütü yok etmek için “tarihi bir fırsat” olduğunu söyledi.

Çatışmaların Eylül sonunda şiddetlenmesinden bu yana Lübnanlı yetkililer, herhangi bir anlaşmanın Hizbullah ile İsrail arasında 2006 yılında yaşanan savaşı sona erdiren 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nın şartlarıyla sınırlı olması gerektiğini söyledi.

Karar, Lübnan ile İsrail arasındaki gayri resmi sınır olan Mavi Hat ile İsrail sınırından yaklaşık 30 km (20 mil) uzaklıktaki Litani nehri arasındaki bölgelerde bulunan Hizbullah savaşçılarının ve silahlarının geri çekilmesini içeriyor.

İsrail bu sınıra hiçbir zaman tam olarak uyulmadığını söylerken, Lübnan İsrail'in ihlalleri arasında Lübnan toprakları üzerinde askeri uçuşların da yer aldığını söylüyor.

Lübnanlı yetkililere göre Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 3.750'den fazla kişi öldürüldü, en az 15.600 kişi yaralandı ve bir milyondan fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.