İspanya spor basınının amiral gemileri AS ile Marca, Galatasaray– Atletico Madrid randevusunu manşetlerine taşıdı. Her iki gazete de Atletico’nun İstanbul’a yönelik beklentilerini, Simeone’nin sahaya yansıtmayı planladığı stratejiyi, gruptaki dengeleri belirleyecek olası senaryoları ve son idmandan öne çıkan notları ayrıntılarıyla ele aldı.
İspanyol spor gazetesi Marca, karşılaşmaya ilişkin analizinde
Atletico Madrid’in bu mücadeleyi bir “final” gözüyle değerlendirdiğini vurguladı. Haberde, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatının ikinci sezonunda tablonun artık daha net okunabildiği belirtilirken, Madrid temsilcisinin hedefinin rakamlarla açık biçimde ortada olduğu ifade edildi. Buna göre Atletico cephesinde 18 puanın ilk 8 için kesin bilet anlamına geldiği aktarılıyor.
Hali hazırda 12 puanı bulunan Atletico Madrid’in
Galatasaray ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından alacağı iki galibiyetin, takımı mart ayına kadar Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan son 16 turuna taşıyacağı ve eleme oynamaktan kurtaracağı kaydediliyor. Tek galibiyet ve bir beraberliğin toplamda 16 puanla ihtimali canlı tutacağına dikkat çekilirken, play-in tehlikesi nedeniyle kulüp yönetimi ve teknik ekibin bu senaryoyu dahi hesaplamak istemediği vurgulanıyor.
AS gazetesi analizinde İstanbul kedilerini unutmadı.
Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesindeki son taktik idmanını RAMS Park’ta gerçekleştirdi. Madrid temsilcisi bu stadı yabancı bir atmosfer olarak görmüyor; 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yine burada sahaya çıkmış, mücadeleyi 2-0 kazanmış ve golleri Griezmann’la bulmuştu.
Sakatlığını geride bırakan Nico Gonzalez’in yeniden kadroya dahil edilmesi ve antrenmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi. Hafta sonu lig karşılaşmasında yedek başlayan Baena’nın ise bu kritik mücadelede Simeone’nin elini güçlendirecek önemli seçeneklerden biri olacağı ifade ediliyor.
Basına açık bölüm tamamlandıktan sonra çalışma kapalı kapılar ardında sürdü. Tribünde kulübün yeni
Futbol Operasyonları Direktörü Mateu Alemany’nin yer alması dikkat çekerken, CEO Miguel Ángel Gil Marín’in de kafileyle birlikte İstanbul’a gelerek son provayı yakından izlediği belirtildi. Simeone’nin özellikle Julian Alvarez’in moralini ve özgüvenini yeniden yukarı çekmeye odaklandığı aktarıldı.
Atletico’nun sahaya hangi diziliş ve tercihlerle çıkacağı merak uyandırıyor. Savunmada Gimenez’in, Pubill–Hancko ikilisinde değişikliğe gidip Ruggeri’yi kenara alabileceği; orta sahada ise Koke’nin maça hamle oyuncusu olarak başlamasının planlandığı konuşuluyor. Simeone’nin olası tüm senaryolara açık, esnek bir kadro kurgusu üzerinde durduğu ifade ediliyor.
Öte yandan İstanbul’un simgelerinden sokak kedileri de Atletico kafilesini karşıladı. Şehri bilenler için sıradan olan bu görüntü, Madrid ekibi için antrenman günü renkli ve akılda kalıcı anlara sahne oldu.
Galatasaray maçı, yalnızca puan hesabı açısından değil; Şampiyonlar Ligi’ni mart ayına kadar askıya almak, şubat ayında hem bedensel hem zihinsel anlamda nefes almak adına da büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu süreçte Atletico Madrid’in takviminde sadece tek resmi maçın bulunacağına dikkat çekiliyor.
Kaynak: Gazete Oksijen