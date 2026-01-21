Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesindeki son taktik idmanını RAMS Park’ta gerçekleştirdi. Madrid temsilcisi bu stadı yabancı bir atmosfer olarak görmüyor; 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yine burada sahaya çıkmış, mücadeleyi 2-0 kazanmış ve golleri Griezmann’la bulmuştu.

Sakatlığını geride bırakan Nico Gonzalez’in yeniden kadroya dahil edilmesi ve antrenmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi. Hafta sonu lig karşılaşmasında yedek başlayan Baena’nın ise bu kritik mücadelede Simeone’nin elini güçlendirecek önemli seçeneklerden biri olacağı ifade ediliyor.

Basına açık bölüm tamamlandıktan sonra çalışma kapalı kapılar ardında sürdü. Tribünde kulübün yeni Futbol Operasyonları Direktörü Mateu Alemany’nin yer alması dikkat çekerken, CEO Miguel Ángel Gil Marín’in de kafileyle birlikte İstanbul’a gelerek son provayı yakından izlediği belirtildi. Simeone’nin özellikle Julian Alvarez’in moralini ve özgüvenini yeniden yukarı çekmeye odaklandığı aktarıldı.

Atletico’nun sahaya hangi diziliş ve tercihlerle çıkacağı merak uyandırıyor. Savunmada Gimenez’in, Pubill–Hancko ikilisinde değişikliğe gidip Ruggeri’yi kenara alabileceği; orta sahada ise Koke’nin maça hamle oyuncusu olarak başlamasının planlandığı konuşuluyor. Simeone’nin olası tüm senaryolara açık, esnek bir kadro kurgusu üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Öte yandan İstanbul’un simgelerinden sokak kedileri de Atletico kafilesini karşıladı. Şehri bilenler için sıradan olan bu görüntü, Madrid ekibi için antrenman günü renkli ve akılda kalıcı anlara sahne oldu.