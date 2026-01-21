KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ile Telsim arasında, orkestranın çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan iletişim sponsorluğu protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, KKTC CSO’nun icra ettiği sanatın toplumun her kesimine daha etkin biçimde ulaşması hedefleniyor.

-Onuray

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Özlem Bayramoğlu Onuray, Cumhurbaşkanlığı’nda imzalanan protokole ilişkin açıklamasında, Telsim’in ortaya koyduğu iradenin yalnızca bir sponsorluk anlayışını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincinin güçlü bir yansımasını ifade ettiğini kaydetti.

İcra ettiği sanatın, toplumumun her kesimine yayılması noktasında Telsim'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yanında olmasnın kendilerine önemli ölçüde güç ve motivasyon kazandıracağını söyleyen Onuray, bu iş birliğinin sanata verilen değeri daha da görünür kılacağına ve geleceğe yönelik örnek bir model oluşturacağına inanç belirtti.

-Kofalı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı ise, bu anlaşma neticesinde daha geniş kitlelere erişmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kofalı, “İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu imkânları da etkin biçimde kullanarak, kültür ve sanatın toplumsal önemini daha geniş kitlelere aktarabilmenin, bu iş birliği sayesinde daha verimli ve etkili olacağına inancımız tamdır.” dedi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, bu iş birliğinin kendileri için yalnızca kurumsal anlaşma değil; kültür ve sanatın toplumla daha güçlü bağlar kurmasına yönelik ortak bir vizyonun ifadesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması, sanatın daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için iletişim desteği sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Tüz, protokolün hayırlı olmasını diledi.