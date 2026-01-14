13.01.2026 tarihinde, saat 19.10 sıralarında, İskele Kordonboyu Caddesi üzerinde, Sebahattin MURAT (E-40) 73 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SH 083 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada 9 Evler önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatma GÖK (K-57) yönetimindeki FP 744 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan FP 744 plakalı araç sürücüsü Fatma GÖK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan SH 083 plakalı araç sürücüsü Sabahattin MURAT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.