13.01.2026 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Geçitköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanının araç park yeri içerisinde Sami EFE (E-61), 145 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SE 800 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağ tarafında bulunan taş duvara ve işletmenin mutfak duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan SE 800 plakalı araç sürücüsü Sami EFE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.