İskele - Karpaz ana yolunda akşam saatlerinde meydana gelen ve salon araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, salon aracın sürücüsü 27 yaşındaki Özalan Alkan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Özkan Akansel (E-78), yönetimindeki JH 580 plakalı salon araçla, Kumyalı’dan Ziyamet’e doğru seyrettiği sırada, Kumyalı İlkokulu önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özalan Alkan (E-27) yönetimindeki HR 517 plakalı kamyonet araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan HR 517 plakalı araç sürücüsü Özalan Alkan’ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.