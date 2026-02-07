İskele Gençlik Derneği, İskele’de denize sıfır konumda bulunan ve imar planlarında ormancılık dışı faaliyetlere kapalı olduğu belirtilen kamuya ait orman arazisinde yaşanan tahribatın, yalnızca bir çevre sorunu değil; aynı zamanda bölgede var olan tüm canlıların yaşam hakkını, gelecek güvencesini ve kamusal kaynaklara eşit erişim hakkını doğrudan ilgilendiren ciddi bir kamu meselesi olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilerin, söz konusu alanın düşük bedellerle uzun süreli kiralandığını, mevzuata rağmen inşaat faaliyetlerine izin verildiğini ve ağaç kesiminin yasak olduğu bu bölgede ciddi bir ekolojik tahribat yaşandığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu süreçte, planlama, ruhsatlandırma ve denetim mekanizmalarının nasıl ve hangi gerekçelerle işletildiği ya da işletilmediğinin hâlâ kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde açıklanmadığı da ifade edildi.

KKTC mevzuatına göre, orman alanlarının kamu malı niteliğinde olup, korunması ve sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının devletin asli yükümlülükleri arasında olduğu hatırlatılan açıklamada, Fasıl 60 Orman Yasası’nın, orman arazilerinde izinsiz ağaç kesimini ve ormancılık dışı kullanımlarını açıkça yasakladığı; 55/1989 İmar Yasası ve yürürlükteki imar planlarının bu alanlarda yapılaşmayı istisnai ve sıkı koşullara bağladığı da belirtildi.

Açıklamada, KKTC Anayasası’nın çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerinin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını temel bir hak olarak tanımladığı da belirtilerek, bu çerçevede, söz konusu alanda gerçekleştiği iddia edilen uygulamaların mevzuatla uyumunun, yetkili kurumlarca açık, denetlenebilir ve kamuoyunu tatmin edecek biçimde ortaya konmasının hukuki bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Bizler, İskele Gençlik Derneği olarak açıkça ifade ediyoruz; Doğal alanların rant odaklı yaklaşımlarla geri dönülmez biçimde yok edilmesi, gençlerin temiz bir çevrede yaşama hakkını gasp etmektir. Kamusal arazilerin kamu yararı dışında kullanılması ise genç kuşakların geleceğine ipotek koymaktır. Mevcut süreçte, kamuoyuna açıklama yapmış tek paydaşın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olması; söz konusu açıklamanın ise sürecin planlama ve ruhsatlandırma boyutuna dair sorumluluğu üstlenmekten uzak kalması, yetkili makamların hesap verebilirlik mekanizmalarına yeterince riayet etmediğini ortaya koymaktadır. Gençler, bu ülkede yalnızca kararların sonuçlarına katlanan bir kesim değil; bu toprakların eşit ve söz sahibi yurttaşlarıdır. Bugün ormanlar yok sayılarak alınan her karar, yarın gençlerin ve gelecek nesillerin yaşam alanlarını, sağlığını, umutlarını daraltmaktadır. Bu bağlamda yetkili kurumlara çağrımız nettir: Söz konusu kiralama, planlama ve ruhsat süreçlerine dair tüm belgeler kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Orman alanlarında gerçekleştiği iddia edilen tahribatla ilgili bağımsız ve etkili bir soruşturma derhâl başlatılmalıdır. Kamu yararını ve çevre hakkını ihlal eden uygulamalara karşı ilişkin hukuki ve idari sorumluluklar, eksiksiz ve şeffaf biçimde ortaya konmalıdır. İskele Gençlik Derneği olarak, gençlerin sesi olmaya; doğayı, kamusal alanları ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Gençlerin geleceği, halkın geleceğidir.”