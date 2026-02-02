İskele-Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Gül Kanlı hayatını kaybetti.
Polisin açîklamasına göre, Mehmet Ali Demir (E-44) yönetimindeki JP 360 plakalı salon araçla
saat 21.40'ta Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşı istikametten gelen Emir Gözel (E-22) yönetimindeki RE 260 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucu RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Kankı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan RE 260 plakalı araç sürücüsü Emir GÖZEL kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.