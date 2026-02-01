Lefkoşa Kızılbaş Çemberi mevkiinde, seyir halindeyken alev alan araç bölgedeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Polisten verilen bilgiye göre, Abdullatif Çoban'ın kullanımındaki JN 206 plakalı salon araç dün 13.30 sıralarında muhtemelen klima aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Yangın bölgedeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Yangında aracın motor bölümü, klima bölümündeki plastik aksamlar ve makine kapağı zarar gördü.
-Kayıp şahıs gelişme
Polisten yapılan açıklamada, 30 Ocak itibarıyla aranan Nejla Aytaç'ın bulunduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.