Buffavento Bölgesinin güney kısımda dağa tırmanış yaparken düşen ve yaralan kişi itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yehonatan Cohen (E-36), bu sabah 10.30 sıralarında dağlık alanda dağa tırmanış yaptığı bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Yaralanan şahıs Girne Polis Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Ekipleri ile Sivil Savunma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.