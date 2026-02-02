Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, "Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duydum. Kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 9, Burdur’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki kazada 10’dan fazla kişi de yaralanmıştı.