Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 56 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 2 bin 32 aracın kontrol edildiği denetimlerde 4 sürücü tutuklandı, 349 sürücü rapor edildi ve 56 araç ise trafikten men edildi

Sürücülerin 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 29’u seyrüsefer ruhsatsız, 20’si alkollü içki tesiri altında, 20’si muayenesiz, 11’i emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız ve 8’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerin 27’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 11’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 127’si de diğer trafik suçlarından ceza aldı.